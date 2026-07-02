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Podcast 'Stalkers: A Perseguição Nunca Termina' | Episódio 02: Uma Ligação de Quase 40 Anos

Produto original do R7, podcast narrativo traz depoimentos reais de vítimas do crime de stalking; ouça o segundo episódio

Estúdio|Do R7

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São Paulo, final dos anos 80. Uma jovem liga para uma rádio que promovia encontros entre os ouvintes, se passa por Josélia e divulga o número de telefone da amiga. A Josélia real, então com 15 anos, passa a viver um pesadelo que já dura quase quatro décadas.

CRÉDITOS
Reportagem e Locução: Ana Be, estagiária sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7
Direção: Eugenio Koslovsky e Miguel Sokol
Roteiro: Arnaldo Pagano
Coordenação de Produções Originais: Renata Garofano
Coordenação de Conteúdo Multiplataforma: Júlia Vizioli
Coordenação de Vídeo e Produção de Conteúdo: Danilo Barboza
Operadores de captação: Guilherme Cabral, Natalia Silva, Bruno Fernando, Whendel Souza e Rafael Pereira
Operadora de feed: Luana Santana
Editor Finalizador: Ritchie Idalino
Iluminação: Sérgio Andrade
Interpretação das vozes das personagens retratadas no podcast: Camila Juliotti (editora do R7), Mariane Salerno (repórter da RECORD), Vinícius Nazza (estagiário do R7), Giovanna Britto (estagiária do R7)

  • stalking
  • violencia

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