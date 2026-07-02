Podcast 'Stalkers: A Perseguição Nunca Termina' | Episódio 02: Uma Ligação de Quase 40 Anos

São Paulo, final dos anos 80. Uma jovem liga para uma rádio que promovia encontros entre os ouvintes, se passa por Josélia e divulga o número de telefone da amiga. A Josélia real, então com 15 anos, passa a viver um pesadelo que já dura quase quatro décadas.



CRÉDITOS

Reportagem e Locução: Ana Be, estagiária sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7

Direção: Eugenio Koslovsky e Miguel Sokol

Roteiro: Arnaldo Pagano

Coordenação de Produções Originais: Renata Garofano

Coordenação de Conteúdo Multiplataforma: Júlia Vizioli

Coordenação de Vídeo e Produção de Conteúdo: Danilo Barboza

Operadores de captação: Guilherme Cabral, Natalia Silva, Bruno Fernando, Whendel Souza e Rafael Pereira

Operadora de feed: Luana Santana

Editor Finalizador: Ritchie Idalino

Iluminação: Sérgio Andrade

Interpretação das vozes das personagens retratadas no podcast: Camila Juliotti (editora do R7), Mariane Salerno (repórter da RECORD), Vinícius Nazza (estagiário do R7), Giovanna Britto (estagiária do R7)