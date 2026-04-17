Nohad El Saifi A mãe de Mossad, Nohad El Saifi, denuncia os maus-tratos e diz que o filho não tem vínculo com a agência de inteligência israelense.

Estúdio|Do R7 17/04/2026 - 14h21 (Atualizado em 17/04/2026 - 14h21 ) X (Twitter)

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