Podcast 'Stalkers: A Perseguição Nunca Termina' | Episódio 01: Qualquer Pessoa Pode Ser Ele
Produto original do R7, podcast narrativo traz depoimentos reais de vítimas do crime de stalking; ouça o primeiro episódio
Manuela estava em seu primeiro emprego e se apaixonou por Carlos, seu chefe. Logo ele revelou não ser a pessoa que ela imaginava. Sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a jovem decidiu colocar um ponto final na relação. Mas Carlos passou a segui-la. De todas as formas possíveis.
CRÉDITOS
Reportagem e Locução: Ana Be, estagiária sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7
Direção: Eugenio Koslovsky e Miguel Sokol
Roteiro: Arnaldo Pagano
Coordenação de Produções Originais: Renata Garofano
Coordenação de Conteúdo Multiplataforma: Júlia Vizioli
Coordenação de Vídeo e Produção de Conteúdo: Danilo Barboza
Operadores de captação: Guilherme Cabral, Natalia Silva, Bruno Fernando, Whendel Souza e Rafael Pereira
Operadora de feed: Luana Santana
Editor Finalizador: Ritchie Idalino
Iluminação: Sérgio Andrade
Interpretação das vozes das personagens retratadas no podcast: Camila Juliotti (editora do R7), Mariane Salerno (repórter da RECORD), Vinícius Nazza (estagiário do R7), Giovanna Britto (estagiária do R7)
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