Pequenas empresas, grandes gestões
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Abdolleh Saleh
Abdolleh também afirma que o filho está preso em uma cela de dimensões reduzidas e sem ajuda médica.
Nohad El Saifi
A mãe de Mossad, Nohad El Saifi, denuncia os maus-tratos e diz que o filho não tem vínculo com a agência de inteligência israelense.
O Plano de Detonação e o Jipe Vermelho
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R7 Estúdio: Jovens e a Literatura
Por que as novas gerações não estão lendo?
A morte tem nome de mulher
Atrás de toda vítima, tem um nome e sobrenome, uma vida inteira e uma família desolada
A Jornada da Bariátrica
Os desafios e o caminho de quem luta contra o próprio corpo