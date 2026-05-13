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Confira como é o quarto dos internos da Fundação CASA

Vídeo mostra o quarto dos internos com camas de pedra e ao fundo, o banheiro com o vaso sanitário no chão.

Estúdio|Do R7

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