Confira como é o quarto dos internos da Fundação CASA Vídeo mostra o quarto dos internos com camas de pedra e ao fundo, o banheiro com o vaso sanitário no chão.

Estúdio|Do R7 13/05/2026 - 15h30 (Atualizado em 13/05/2026 - 15h30 ) X (Twitter)

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