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Ascensão do surfe feminino no Brasil

Brasileiras conquistam espaço em meio a uma modalidade dominada por homens

Estúdio|Do R7

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Antes de o Brasil se tornar potência mundial do surfe, as mulheres já lutavam para encontrar espaço entre pranchas de madeira, olhares atravessados e ondas, quase sempre dominadas por homens.

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