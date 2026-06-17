Ascensão do surfe feminino no Brasil
Brasileiras conquistam espaço em meio a uma modalidade dominada por homens
Antes de o Brasil se tornar potência mundial do surfe, as mulheres já lutavam para encontrar espaço entre pranchas de madeira, olhares atravessados e ondas, quase sempre dominadas por homens.
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Abdolleh Saleh
Abdolleh também afirma que o filho está preso em uma cela de dimensões reduzidas e sem ajuda médica.
Nohad El Saifi
A mãe de Mossad, Nohad El Saifi, denuncia os maus-tratos e diz que o filho não tem vínculo com a agência de inteligência israelense.
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