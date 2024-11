Você pode ganhar um carrão zero-quilômetro na Black Friday do Mundo Record! Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 28/11/2024 - 21h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você sabia que, com menos de R$ 0,80 por dia, dá para concorrer a um Yaris Sedan incrível? E o melhor: na Black Friday do Mundo Record de Prêmios, nesta sexta (29), os assinantes terão 10 chances A MAIS de terminar o ano com um carrão. Não dá para perder, né?

Acesse: mundorecord.com.br

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.