Tubarão abocanha câmera ao confundir equipamento com comida. 📲 #RecordNews #Shorts

🦈 Um tubarão 'abocanhou' uma câmera, achando que era comida, e esse 'ataque' acabou rendendo imagens impressionantes do interior do corpo do animal. Na gravação é possível ver ele tentando engolir o equipamento, até que em certo momento, ele desiste e solta o dispositivo.

Esse caso aconteceu nas Bahamas e o registro foi feito pela brasileira Andrea Ramos Nascimento, durante um mergulho para alimentar tubarões-tigre. Esse tipo de mergulho é comum nesta época do ano, quando os animais migram para o arquipélago caribenho para o período gestacional. 📲 #RecordNews

