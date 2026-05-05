‘Da favela para o mundo’: Carlos Cavalcante conta sua trajetória no ‘Nas Ideias Podcast’ Apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite, que faz parte do ACLR, a network da RECORD que cresce com você, recebe um convidado especial: o repórter Carlos Cavalcante

Com histórias que misturam emoção, superação e bastidores da tv, conheça Carlos Cavalcante reprodução/nasideiaspodcast

Conhecido como “repórter do povo”, Cavalcante relembrou momentos marcantes de sua carreira e surpreendeu ao contar que sua jornada começou ainda na infância, trabalhando como engraxate em São Bernardo do Campo.

Ao longo do episódio, ele compartilha detalhes de sua evolução no esporte — em que chegou a ser campeão no atletismo — até a entrada no jornalismo, passando por experiências intensas na televisão, como coberturas marcantes e situações de risco durante reportagens.

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Um dos pontos altos da conversa é o relato sobre sua atuação em programas icônicos do jornalismo brasileiro, além dos bastidores de grandes acontecimentos e desafios da profissão. Com bom humor e autenticidade, o repórter também relembra episódios curiosos e decisivos que moldaram sua carreira.

A entrevista ainda aborda momentos mais recentes de sua vida, incluindo a experiência de morar e trabalhar no Japão já na fase madura, além do lançamento de seu livro, que narra sua trajetória “da favela para o mundo”.

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O bate-papo também ganha um tom inspirador ao destacar ações sociais realizadas por Cavalcante, como a ajuda a famílias durante a pandemia, reforçando seu compromisso com as comunidades e suas origens.

Com histórias que misturam emoção, superação e bastidores da televisão, o episódio reforça a proposta do Nas Ideias Podcast de trazer conversas autênticas e inspiradoras para o público.

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Confira a entrevista completa com Carlos Cavalcante no vídeo abaixo: