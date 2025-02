Fenômeno raro: alinhamento de sete planetas do sistema solar ocorre nesta sexta (28) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 23h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 01h11 ) twitter

Um fenômeno raro está previsto para acontecer na próxima sexta (28) e poderá ser visto no Brasil. Sete planetas do sistema solar estarão visíveis ao mesmo tempo no céu. Quatro deles - Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter - poderão ser vistos a olho nu. O melhor momento para a observação será logo após o pôr do sol, em locais afastados da poluição luminosa.

