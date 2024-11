Viih Tube deixa UTI depois de enfrentar complicações no pós-parto Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h33 ) twitter

A influenciadora digital Viih Tube deixou a UTI depois de enfrentar complicações no pós-parto. Ela ficou mais de 19 horas em trabalho de parto e acabou passando por uma cesárea de emergência. A assessoria informou que Viih Tube apresentou melhora significativa e seguirá monitorada no quarto. O filho dela, Ravi, nasceu com boa saúde. Ambos estão internados em um hospital localizado em São Paulo.

