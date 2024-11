Tentativas de feminicídio crescem mais de 30% entre janeiro e setembro, no estado do Rio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/11/2024 - 10h04 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h22 ) twitter

As tentativas de feminicídio crescem mais de 30% no estado do Rio, de acordo com dados do ISP. E em todo o ano foram mais de 87 mil casos relacionados a todos os tipos de violência doméstica.

