Taxista é morta a facadas por ex-companheiro em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 21/02/2025 - 14h58 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite da última quinta-feira (20), a taxista Maria Irene, de 52 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro em uma rua do Bom Retiro, na região central de São Paulo, por volta das 22h. O agressor, de 41 anos e também taxista, fechou o carro de Maria, saiu do seu veículo e desferiu 14 facadas na ex-companheira. A filha da vítima compareceu à delegacia e passou a identificação do agressor, que está foragido.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.