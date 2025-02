Roubo de motos em São Paulo acontece a cada 15 minutos, mostra levantamento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h14 ) twitter

Um motociclista em São Paulo foi cercado por três ladrões ao tentar entrar na garagem de um prédio. Eles agiram rapidamente, levando a moto, o celular e os pertences da vítima, que ficou sem reação até receber ajuda para chamar a polícia. Esse tipo de crime reflete o aumento no roubo e furto de motocicletas na cidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, mais de 38 mil casos foram registrados no estado no ano passado, uma média de quatro ocorrências por hora

