Quadrilha de motociclistas causa terror em rodovia movimentada da grande SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 14h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma quadrilha de motociclistas está aterrorizando motoristas na rodovia Raposo Tavares, na grande SP. Os assaltantes escolhem as vítimas e atacam a bordo de suas motos. Em um flagrante, um motociclista entra em uma alça de acesso da rodovia, na região de Cotia (SP). Ele perdeu a entrada e foi conferir o caminho no GPS do celular. Nesse momento, ele é surpreendido por dois homens em uma moto. Os assaltantes obrigam o rapaz a descer da moto e entregar a chave. Logo depois, surge outra moto com dois comparsas. Eles terminam o serviço, roubando o celular e carteira da vítima.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.