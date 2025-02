Ponte Preta vence o Guarani por 2 a 0 no dérbi campineiro – Paulistão 2025 Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 10/02/2025 - 12h24 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h07 ) twitter

A Ponte Preta levou a melhor no clássico contra o Guarani e venceu por 2 a 0 pelo Paulistão 2025. Com uma atuação segura, a Macaca garantiu a vitória no dérbi campineiro. Confira todos os gols da partida!

