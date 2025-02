Polícia prende suspeita de liderar quadrilha de roubo de celulares que matou ciclista em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 23h31 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h05 ) twitter

Uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha de roubos de celulares foi presa, nesta terça (18), em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. De acordo com a investigação, Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como "mainha do crime", emprestava aos assaltantes um kit, que incluía motocicleta, capacetes, bolsas de entrega e placas frias, além de pistolas e revólveres. Os criminosos estariam envolvidos em assaltos com mortes, como a do delegado Josenildo Belarmino de Moura, e a do ciclista Vitor Medrado.

