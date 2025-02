Polícia encontra casa cheia de drogas preparadas para distribuição no Carnaval, em Santo André (SP) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h33 ) twitter

A polícia encontrou uma casa cheia de drogas preparadas para distribuição no carnaval, em Santo André, no ABC paulista. Quatro homens foram presos por tráfico, além de uma adolescente e um morador da região encaminhados à delegacia. De acordo com Polícia Militar, os agentes estavam realizando a operação conjunta para averiguar denúncias de tráfico de drogas. No último piso do sobrado, estava todo o material, com os mais diversos tipos de drogas produzidas e até embaladas para a distribuição.

