Polícia começa a ouvir as vítimas e testemunhas do acidente com avião em avenida de SP

A Polícia Civil iniciou a coleta de depoimentos das vítimas e testemunhas do acidente com um avião que explodiu em uma via movimentada da zona oeste de São Paulo. Nove vítimas e três testemunhas foram intimadas nesta fase inicial da investigação. O delegado também planeja ouvir os responsáveis pelo hangar onde o avião estava armazenado e os mecânicos da aeronave. O advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena adquiriu a aeronave dois meses antes do acidente; ele e o piloto Gustavo Medeiros morreram no incidente.

