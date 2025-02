Patrulha do Consumidor: Carro de luxo pega fogo após tentativa de recall em loja Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 09/02/2025 - 00h48 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h54 ) twitter

A família do Fernando e da Camila comprou uma BMW de um parente. Na hora da transferência, descobriram que o carro estava na lista de recall da montadora. Recall é quando as marcas chamam os consumidores para corrigir defeitos ou problemas em produtos, ou serviços. O Fernando, com a ajuda da filha Giovanna, procurou uma loja e levou o veículo. Lá, o carro passou por uma vistoria e disseram que estava tudo certo. Alguns dias depois, o carro pegou fogo. A família vem tentando falar com a loja, mas não tem retorno.

