Passageiro registra tentativa de assalto em Osasco, na grande São Paulo

Uma tentativa de assalto foi registrada em osasco, na região metropolitana de são paulo. Nas imagens gravadas por um passageiro em outro veículo, é possível ver o momento que o motociclista para ao lado de um carro e bate no vidro com uma arma. O dono do veículo rapidamente acelera e sai com o carro, evitando o crime. O assaltante guarda a arma e despista, saindo pelo outro lado. Até o momento ninguém foi encontrado.

