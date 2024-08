Organização: veja dicas sobre planejamento financeiro Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sabe aquele desejo que parece estar muito distante por falta de dinheiro? Ele pode ficar mais perto colocando em prática o planejamento financeiro. Segundo especialistas, o controle do orçamento deve fazer parte do dia a dia de qualquer casa, independentemente da renda familiar. Com a organização das finanças, você vai conseguir entender a sua situação e planejar o que precisa fazer. Fernanda Simolin, consultora e educadora financeira há mais de 20 anos, traz dicas para você se organizar financeiramente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.