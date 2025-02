OMS reclama de comunicação com os EUA sobre surto de gripe aviária Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/02/2025 - 10h30 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h30 ) twitter

Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira (11) que a comunicação sobre gripe aviária se tornou um desafio desde que os Estados Unidos anunciaram a saída da agência de saúde das Nações Unidas, com o inicio do governo de Donald Trump. O país vive um surto do vírus, que já infectou quase 70 pessoas, a maioria trabalhadores agrícolas. Sobre os perigos desse surto de gripe aviária, conversamos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo.

