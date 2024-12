Motorista foge após atropelar policial militar no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil procura o motorista que fugiu sem prestar socorro após atropelar um policial militar na noite desta quinta (28), na Rodovia Alexandre Balbo (Anel Viário Norte) de Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o cabo Wilson Carlos Romão Machado, de 45 anos, seguia de moto pela rodovia quando ao entrar no acostamento, foi atingido pelo motorista. Com o impacto, o policial foi arremessado; ele foi socorrido e levado em estado grave para um hospital particular. A perícia esteve no local e apreendeu um para-choque de cor branca, que pode ajudar nas investigações.

*Reportagem exibida em 29/11/2024.

--------------------------------------------------------------------

Acesse nossas redes sociais:

‌



WhatsApp Ribeirão Preto: https://wa.me/5516993054405

WhatsApp Franca: https://wa.me/5516993145246

‌



Inscreva-se no canal Record Interior SP: youtube.com/@RecordInteriorSP

Assista à Record Interior SP ao vivo no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://facebook.com/@recordinteriorsp

Instagram: https://instagram.com/@recordinteriorsp

Twitter: https://twitter.com/@recordintsp

TikTok: https://tiktok.com/@recordinteriorsp

Site oficial: https://www.recordtvinteriorsp.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.