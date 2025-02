Mortalidade do câncer de mama deve crescer 73,4% no Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/02/2025 - 18h32 (Atualizado em 26/02/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um levantamento recente da Organização Mundial da Saúde revelou que as mortes em decorrência do câncer de mama em todo o mundo devem crescer 68% nos próximos 25 anos. A pesquisa ainda indica que, entre as brasileiras, essa mortalidade deve crescer ainda mais: 73,4%. Para entender melhor esses dados, conversamos agora com a doutora Fabiana Makidissi, oncologista e líder do Centro de Referência em Tumores de Mama do A.C.Camargo Cancer Center.

📷 Reprodução: José Cruz/Agência Brasil

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.