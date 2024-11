Menos é mais: design minimalista vira tendência contra o consumismo Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h09 ) twitter

Você já colocou na ponta do lápis o que você precisa para viver? O que realmente é importante e o que é luxo? E, no meio desses questionamentos, um novo estilo de vida ganha força no mundo inteiro. São os minimalistas - pessoas que sobrevivem com o mínimo possível, desde peças de roupa, móveis a até finanças. Uma mulher adotou o estilo e diz que está vivendo bem: ela reduziu o guarda-roupas drasticamente e, de 1 mil peças, agora vive com apenas 23.

