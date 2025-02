Mãe recebe vídeo anônimo de diretor da escola agredindo seu filho autista Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h59 ) twitter

Uma mãe recebeu, via Instagram, uma denúncia anônima acompanhada de um vídeo que mostrava o diretor da escola agredindo seu filho autista de quatro anos. A criança estudou na unidade de ensino do início de 2023 até abril de 2024, quando a escola solicitou seu afastamento devido ao seu comportamento agitado. A agressão aconteceu antes desse pedido. Os pais registraram um boletim de ocorrência e a investigação está sob sigilo. O dono e diretor da escola foi afastado do cargo.

