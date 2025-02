Luigi Mangione, acusado de matar CEO, vai à audiência por homicídio e terrorismo nos EUA Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/02/2025 - 21h15 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h42 ) twitter

Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da United Health Care, Brian Thompson, em Manhattan, nos Estados Unidos, foi nesta sexta-feira (21) ao tribunal para enfrentar as acusações de assassinato e terrorismo no caso que está sendo julgado no estado de Nova York (EUA). Mangione se declarou inocente das acusações estaduais, mas ainda não entrou com uma alegação para as federais de assassinato relacionadas ao homicídio de Thompson.

Reprodução: Reuters

