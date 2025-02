Jovem é encontrado morto após intriga em festa de pré-Carnaval no interior de São Paulo Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/02/2025 - 19h44 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h11 ) twitter

Vinícius, de 18 anos, foi aproveitar o famoso pré-Carnaval em São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo. Ele avisou a mãe que voltaria no dia seguinte para casa em Taubaté, cidade próxima, porque teria uma partida de futebol. Ele e um amigo foram de moto para um show e algumas pessoas que estavam no local se incomodaram com o barulho e a festa deles. Uma briga começou e testemunhas viram um jovem apanhando muito e um dos agressores disse que eles iriam “acertar a conta” no rio da cidade. Quatro dias depois, o corpo dele foi encontrado no rio com sinais de violência. Agora, a polícia investiga os possíveis suspeitos de terem matado Vinícius.

