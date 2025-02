Joga Nas 11 | Última rodada do Paulistão, polêmica dos gramados e muito mais! Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 22/02/2025 - 20h44 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h12 ) twitter

O Palmeiras derrotou o Botafogo e se manteve vivo no Paulistão, porém, na última rodada, o Verdão não depende só de si. O time de Abel Ferreira vai conseguir passar para a próxima fase? E a polêmica dos gramados: a campanha dos jogadores contra o sintético vai surtir efeito? E ainda: Neymar vai trazer estrela da Kings League para o Santos? Veja também: Zubeldia balança no São Paulo e Fernando Diniz é cotado. Acompanhe o Joga nas 11 na íntegra, com apresentação de Zé Luiz e comentários de Gabriela Martins, Rudy Landucci e Bira!

