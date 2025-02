Joga nas 11 debate chute de Yuri Alberto na bandeira de escanteio do Palmeiras Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 07/02/2025 - 22h03 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h03 ) twitter

Logo após empatar o dérbi no Allianz Parque, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, chutou a bandeira de escanteio do Palmeiras e levou cartão amarelo. A punição é correta ou exagerada? No Joga nas 11 desta sexta (7), Zé Luiz, Rudy Landucci, Gabi Martins e o convidado Lucas Faraldo opinaram sobre a polêmica. Veja!

