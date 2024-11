Influenciadora supera mioma durante gravidez e enfatiza necessidade de mulheres cuidarem da saúde Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/11/2024 - 12h14 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa aborda o tema dos miomas uterinos e destaca a história da influenciadora Janaína Xavier. Durante sua gravidez, ela enfrentou um mioma que cresceu no útero. Após uma gestação complicada e hemorragias frequentes, Maria nasceu saudável. No entanto, Janaína precisou passar por uma histerectomia devido ao tamanho do tumor. O programa alerta sobre a prevalência dos miomas entre mulheres e enfatiza a importância de exames regulares para identificação precoce.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.