Hugo Motta é eleito presidente da Câmara com 444 votos

Eleito neste sábado (1º) como novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) é o parlamentar mais novo a ser eleito para a presidência da Câmara dos Deputados, aos 35 anos.

Motta vem de uma família com tradição na política no sertão da Paraíba, de Patos (PB). O pai de Hugo Motta, Nabor Wanderley, também do Republicanos, é prefeito do município, ele foi reeleito neste ano. Hugo Motta cresceu na cidade. Francisca Motta, avó de Hugo, está no sexto mandato como deputada estadual e foi quem impulsionou a eleição dele em 2010, aos 21 anos.

