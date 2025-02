Homem ataca ex-companheira na saída de festa após não aceitar fim do relacionamento em São Paulo Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 21h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina e Danilo foram um casal apaixonado por 12 anos, até o amor acabar e ela pedir o divórcio. Ele não aceitou o fim do casamento e começou a ameaçar a ex-mulher. Depois, Sabrina foi morar com uma amiga e duas resolveram ir para uma festa em São Paulo e lá, elas conheceram Maicon, um cowboy que amava dançar. Sabrina e Maicon começam a conversar e, na hora de ir embora, ele acompanhou as amigas até o ponto de ônibus. Eles só não esperavam que Danilo estaria esperando, escondido, em uma esquina no meio do caminho. Armado, o homem atacou a ex-mulher com três facadas. Maicon, assustado, começou a se afastar, mas também foi atingido no peito e morreu na hora. Sabrina está internada em estado grave e Danilo fugiu.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.