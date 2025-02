Guarda Civil Metropolitana organiza liberação de avenida onde avião caiu em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/02/2025 - 13h54 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h22 ) twitter

Um avião caiu na manhã desta sexta-feira (7) em São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente. Os dois ocupantes da aeronave, o piloto Gustavo Medeiros e o advogado Márcio Carpena, morreram. Seis pessoas que estavam no solo ficaram levemente feridas. A OAB e a PUC do Rio Grande do Sul emitiram notas de pesar pelas mortes. Técnicos da Cenipa estão utilizando mapeamento 3D para auxiliar nas investigações. Já a Guarda Civil Metropolitana está organizando a liberação da avenida após a retirada dos destroços.

