Estados Unidos e China sinalizam possível acordo comercial 24/01/2025 - 20h20 (Atualizado em 26/01/2025 - 01h01 )

China e Estados Unidos sinalizaram nos últimos dias que podem negociar um novo acordo comercial. Após ameaçar impor uma tarifa de 10% sobre produtos fabricados na China, Donald Trump afirmou que a conversa que teve com o Xi Jinping foi amigável e que acredita em uma parceria. A porta-voz do governo chinês informou que a cooperação comercial é benéfica para os dois países. Para entender melhor a viabilidade de um possível acordo, pontos positivos para as duas maiores potências econômicas do mundo e os impactos globais, inclusive para o Brasil, conversamos com o professor de economia chinesa do Insper, Roberto Dumas.

