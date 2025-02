Esposa descobre pelas redes sociais que marido mentiu e comprou videogame escondido dela Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h42 ) twitter

O casal Raabe e Uemerson fizeram um acordo: não gastariam dinheiro desnecessário, pois precisavam economizar. No entanto, o marido acabou quebrando o combinado. Uemerson comprou um videogame escondido da esposa. Ela, porém, descobriu a mentira do marido por meio das redes sociais. O vendedor do aparelho postou um vídeo no qual mostrava o eletrônico e falava o nome de Uemerson, além de citar a cidade onde ele mora. Apesar do combinado ter sido quebrado, a situação virou piada entre o casal. Confira!

