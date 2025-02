Empresária é morta a tiros em crime encomendado pelo ex-marido na Califórnia, nos EUA Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 17h20 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h47 ) twitter

No estacionamento de um restaurante em San Bernardino, Califórnia, a empresária Jéssica Torres, de 44 anos, foi assassinada a tiros. O crime ocorreu quando ela tentava entrar em seu carro e foi surpreendida por um homem armado. Ela tentou se defender, chegando a usar sua bolsa contra o agressor. Uma testemunha tentou intervir, mas recuou quando Gerardo começou a atirar. A polícia aponta o ex-marido de Jéssica, Sérgio Reveles, como o mandante, e já prendeu Gerardo e o motorista que o levou até o local. As investigações revelaram conexões complexas entre os envolvidos, incluindo um inquilino de Jéssica, e evidências financeiras do crime. Os envolvidos devem ir a julgamento em março.

