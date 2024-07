Aclr |Do canal RIC Rural no YouTube

Empório da agricultura familiar tem espaço para a venda de produtos vindos direto do campo e é inaugurado em Maringá com mais de 600 expositores. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

