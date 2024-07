DESEMPENHO CRUZEIRO - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA? - PALMEIRAS 2X0 CRUZEIRO Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 21/07/2024 - 00h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h05 ) ‌



O Palmeiras continua forte na cola do líder Botafogo, e o Cruzeiro viu sua ascensão ser brecada. Na noite deste sábado, no Allianz Parque, o Verdão venceu a Raposa por 2 a 0, com gols de Flaco López e Gabriel Menino, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém os donos da casa invictos em seu estádio na temporada (14 vitórias e dois empates), além de completamente vivo na briga pelo tricampeonato da competição. Do outro lado, a derrota representa o fim de uma sequência positiva do time de Belo Horizonte, que reclamou muito do gol anulado após revisão do VAR. O Cruzeiro chegou a essa rodada com três vitórias seguidas na bagagem.

