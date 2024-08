Criminosos levam módulo de motor de caminhão no Jardim Europa em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 11h13 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h13 ) ‌



Durante a madrugada no bairro Jardim Europa, criminosos furtaram o módulo do motor de um caminhão. O crime ocorreu por volta das 3 da manhã e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na área. As imagens mostram os criminosos se aproximando do veículo, mexendo na parte da frente do caminhão e, em seguida, arrancando o módulo do motor.

As câmeras também capturaram o uso de um carro branco pelos criminosos para o transporte do item roubado, cujo valor estimado é de aproximadamente 17 mil reais. A vítima do furto acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento, ninguém foi preso em relação ao crime.

