Criança de 2 anos morre afogada em lagoa na zona rural de Conceição das Alagoas | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 09h01 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h06 )

Uma criança de 2 anos morreu afogada neste domingo (1º) em uma fazenda na área da zona rural do município de Conceição das Alagoas. O menino estava com os pais e irmãos, que visitavam um amigo, quando desapareceu e foi encontrado desacordado em uma lagoa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança também residia na zona rural e tinha o hábito de brincar ao redor da casa. Os pais perceberam a falta do filho e começaram a procurá-lo pela propriedade.

Minutos depois, a mãe encontrou o menino caído em uma pequena lagoa próximo à sede do sítio. Ele foi socorrido pelos pais, que tentaram reanimá-lo.

O menino apresentou sinais de respiração, momento em que os procuraram ajuda em um posto de atendimento da concessionária Triunfo Concebra.

No local, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Com apoio de uma aeronave, os militares tentaram chegar rapidamente no local, porém a criança não resistiu. O SAMU também compareceu no local

