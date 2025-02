Cratera em travessa causa transtornos a moradores do Tremembé, na zona norte de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores de uma travessa no bairro Tremembé, em São Paulo, enfrentam sérias dificuldades devido a uma cratera que se abriu após fortes chuvas há duas semanas. O buraco, que continua a crescer, dificulta o acesso às casas e a circulação na área. A Defesa Civil isolou o local, mas a prefeitura e a Sabesp ainda não tomaram medidas efetivas. Além de riscos de acidentes, os moradores se preocupam com o lixo acumulado próximo ao rio, que aumenta o risco de dengue e a presença de animais peçonhentos.A Sabesp informou que as redes sob sua responsabilidade funcionam normalmente e não impactaram o solo, enquanto a subprefeitura da região já realizou uma vistoria técnica, sem, contudo, apresentar soluções.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.