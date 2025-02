Confronto no Complexo do Alemão: operação policial deixa feridos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/01/2025 - 12h32 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h11 ) twitter

Moradores de dois conjuntos de comunidades do Rio de Janeiro acordaram ao som de tiroteios nessa quarta (15). Um policial militar do Bope foi baleado. Ele levou um tiro de raspão no ombro e foi levado para o hospital. Uma outra pessoa atingida por um tiro foi levada para o hospital, ainda não há informação se essa pessoa é um criminoso ou apenas um morador da comunidade.

