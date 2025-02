Casal escapa de ser atingido por pedaços de foguete que explodiu durante decolagem Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 15h31 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h03 ) twitter

Um casal da Flórida decidiu passar férias nas Ilhas Turcas e Caicos quando ouviu um barulho estranho no céu. Inicialmente, pensaram ser uma chuva de meteoros. No entanto, descobriram que eram destroços do foguete Starship, da SpaceX, que explodiu após a decolagem. O casal, impressionado com o fenômeno, decidiu guardar alguns pedaços que encontraram. Desde então, receberam propostas para vender os destroços, mas, por enquanto, preferem mantê-los como recordação.

