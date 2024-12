Casal é morto a tiros na frente do filho de 2 anos na Grande BH Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/12/2024 - 11h17 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h14 ) twitter

Um ataque a tiros resultou na morte de um homem de 46 anos e uma mulher de 34 dentro da residência do casal na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O filho deles, com pouco mais de dois anos, foi atingido na mão e levado para o hospital. A suspeita aponta para uma desavença relacionada ao valor do imóvel onde as vítimas residiam. Dois homens foram presos.

