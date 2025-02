Casa desaba e outras ficam alagadas após córrego transbordar na zona norte de SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h43 ) twitter

No bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, uma casa desabou por conta das fortes chuvas. Quatro pessoas estavam na residência e foram resgatadas por um parente. O cachorro da família foi atingido pelos escombros e não sobreviveu. A área sofre com alagamentos devido a um córrego próximo que transborda com frequência durante tempestades intensas.

