Canoas: jovem saiu com amigo e desapareceu Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/05/2023 - 10h55 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h20 ) ‌



Um jovem, de dezenove anos, saiu de casa na véspera do Dia das Mães e até agora não voltou. A mãe e a namorada do jovem, que está grávida de oito meses, estão desesperadas com esse sumiço. A polícia investiga o caso.

