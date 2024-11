Cachorro é encontrado morto em caçamba de lixo incendiada em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 09h15 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h48 ) twitter

Um cachorro foi encontrado morto em uma caçamba de lixo incendiada, na Avenida Geraldo Abraão, no bairro Granada, em Uberlândia, na noite desta quarta-feira (20).

Segundo informações dos bombeiros, o chamado inicial relatava um possível incêndio em uma casa.

Mas, ao chegarem no endereço indicado, os militares constataram que o fogo estava concentrado em uma caçamba de lixo verde, pertencente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). Após controlarem as chamas, os bombeiros fizeram uma descoberta: o corpo do animal carbonizado na estrutura.

Segundo o Sargento Mourão, a cabeça do cachorro estava enrolada com um pano. Os militares acreditam que o fogo tenha sido ateado intencionalmente para ocultar o corpo do cão de grande porte.

