Brasil bate recorde nas exportações de café solúvel em 2024

As exportações brasileiras de café solúvel no ano de 2024 bateram um recorde histórico ao atingirem o total correspondente a 4,09 milhões de sacas, volume que representa um crescimento de 13% na comparação com o mesmo período anterior. Para explicar esses índices conversamos com Fábio Sato, Presidente da ABICS.

